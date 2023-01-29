«Донецкая Республика» впервые примет участие в съезде партии «Единая Россия»

Председатель «Донецкой Республики» Денис Пушилин на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2021 года получил партбилет. Фото: «ЕР»

Активисты общественного движения «Донецкая Республика» в этом году примут участие в съезде политической партии «Единая Россия». Об этом ДАН сообщили в пресс-службе ОД «ДР».

- В этом году нас ждет одно важное событие: наша Республика впервые примет участие в съезде всероссийской политической партии «Единая Россия». На нем мы расскажем о том, как жили последние 9 лет, — отметили в пресс-службе движения.

Там добавили, что на съезде будет презентована выставка о преступлениях Запада против России — «Война чужими руками».

«Единая Россия» и «Донецкая Республика» в конце июля прошлого года заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали врио Главы ДНР, председатель ОД «ДР» Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

ОД «Донецкая Республика» создано осенью 2014 года. Это самое многочисленное движение в регионе. Движение также имеет большую сеть местных отделений, а общая численность активистов достигает 250 тысяч.

«Единая Россия» — правящая политическая партия РФ, крупнейшая в стране.

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