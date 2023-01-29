Для борьбы с гололедом на дорогах в Донецке сегодня использовали 287 тонн технической соли

Ледяной дождь покрыл панцирем дороги и машины Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Вечером в субботу Донецк и другие города ДНР накрыл ледяной дождь. А ночью обледенение дорог и автомобилей только усилилось. Власти Донецка предприняли меры для борьбы с гололедом. Об этом сегодня сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- Для приведения в порядок автомобильных дорог Донецка ночью было задействовано 39 единиц техники, использовано 287 тонн технической соли и 74 тонны посыпочного материала. Посыпано 678 км дорог общей площадью 3 437 кв. м, - написал в своем телеграм-канале мэр.

Впрочем, во многих дворах лед ничем не посыпался. Донецку и другим городам катастрофически не хватает коммунальщиков, которые уже скоро год как мобилизованы на фронт.

Тем временем, в управлении ГАИ МВД призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах при ухудшении погодных и дорожных условий.

- По сообщениям синоптиков, в ДНР в течение недели ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также перепады температур от плюсовых до минусовых значений. Эти погодные факторы могут привести к образованию гололеда и способствовать совершению ДТП на скользких участках дороги, - предупредили в пресс-службе УГАИ.

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