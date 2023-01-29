США и другие страны НАТО не отреагировали на убийство Киевом раненых и больных жителей в Новоайдаре

Последствия обстрела больницы в Новоайдаре. Фото: ЛИЦ

Отсутствие реакции стран НАТО на последствия удара ВСУ по больнице в поселке Новоайдар еще раз доказывает их вовлеченность в конфликт. Об этом заявили в МИД РФ.

Новойдар был обстрелян утром 28 января, по нему были выпущены четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате повреждены шесть жилых домов и медучреждение. Погибли 14 пациентов, еще 24 получили ранения.

В МИД подчеркнули, что преднамеренный обстрел действующего гражданского медицинского учреждения и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев.

- Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям, - заявили в МИД.

В министерстве констатировали, что таким образом демонстрируется политика двойных стандартов.

- Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия, - подчеркнули в МИД РФ.

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