Творческая группа из ЛНР представила в Москве рок-ораторию о «Молодой гвардии»

Рок-оратория была создана к 70-й годовщине ликвидации фашистами молодежной подпольной организации. Фото: Скриншот видео рок-оратории

Творческая группа из ЛНР представила в Москве рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресенье», посвященную подвигу подпольной организации "Молодая гвардия".

Художественный руководитель проекта Максим Дерский рассказал в эфире Первого канала, что постановка объединила судьбы людей Донбасса из разных времен.

- Состоялся уникальный симбиоз перекрестка времени. Время молодогвардейцев, которые собрались в одном времени, в одном обстоятельстве и с общей идеей борьбы с фашизмом. А вся техническая группа нашего проекта - это до августа 2022 года действующие военнослужащие армии, Народной милиции, - сказал Дерский.

Одну из партий рок-оратории исполнила народная артистка России Лариса Долина.

- Современным, сегодняшним языком рассказана история. История правдивая, история красивая, очень патриотичная. Для молодежи важно, чтобы мы разговаривали с ними на их языке, - отметила она.

Рок-оратория была создана к 70-й годовщине ликвидации фашистами молодежной подпольной организации. Постановки состоялись на сцене Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной и на студенческой сцене Луганской государственной академии культуры и искусства.

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