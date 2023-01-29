Стали известны последствия обстрела ракетами HIMARS Иловайска

Удар пришелся на район локомотивного депо. Фото: ДНР Онлайн

Стали известны последствия очередного обстрела ракетами HIMARS Иловайска в ночь на 29 января. Удар пришелся на район локомотивного депо.

Ночным ударом из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS была повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности, контактная сеть. Об этом ДАН сообщил глава администрации Иловайска Руслан Дудников.

Он отметил, что восстановительные работы начались сразу после обстрела. На железнодорожных перевозках инцидент не сказался.

Удар пришелся на район локомотивного депо. Фото: ДНР Онлайн

Мэр города уточнил, что к настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Разрушений в жилых районах также не зафиксировано.

Напомним, что в субботу после 23 часов армия Киева ударила из РСЗО HIMARS в направлении Иловайска, за короткий период выпущено семь ракет.

Всего за истекшие сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 156 снарядов и ракет.

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