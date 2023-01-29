В Донецке строители завершают работы по бетонированию перекрытий первого этажа перинатального центра

Строительство идет ударными темпами. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецке продолжается строительство перинатального центра. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- В Донецке продолжается строительство перинатального центра, который возводится у нас в Республике в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он отметил, сто строители уже завершают работы по бетонированию перекрытий первого этажа здания. Ведется армирование и монтаж опалубки стен и колонн 2-го этажа. Параллельно специалисты ведут работы по кладке кирпичных перегородок стен.

- Активно идет строительство пищеблока, который будет соединен со зданием перинатального центра. Строительство ведется в рамках установленного графика, - подчеркнул председатель Правительства ДНР.

Напомним, что центр начали строить в сентябре, через месяц после поручения Президента РФ. Медцентр будет рассчитан на 130 мест и оснащен самым современным оборудованием. Завершить строительство планируется в конце этого года.

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