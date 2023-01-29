Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту обстрела ВСУ новоайдарской больницы

Представители ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела больницы. Фото: СЦКК ЛНР

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела киевскими силовиками новоайдарской больницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователям во взаимодействии с оперативными службами и военными поручено принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к этому преступлению.

Поселок Новойдар был обстрелян утром 28 января, по нему были выпущены четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате повреждены шесть жилых домов и медучреждение. Погибли 14 пациентов, еще 24 получили ранения.

Киевские силовики не могли обстрелять больницу в Новоайдаре из HIMARS без согласования с блоком НАТО. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

- Учитывая тот факт, что с каждым расчетом HIMARS есть инструктор или координатор, как правило, это иностранный наемник, мы можем с полной уверенностью говорить о том, что нанесение удара по лечебному заведению было согласовано со странами НАТО, потому что без их согласия такой удар был бы просто невозможен, - подчеркнул эксперт.

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