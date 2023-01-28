Леонид Пасечник об обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре: Националистам чужды человечность и мораль

Под огнем ВФУ в Новоайдаре оказалась районная больница и шесть жилых домов. Фото: Архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики выразил соболезнования семьям погибших родственников в районной больнице Новоайдара. Леонид Пасечник добавил, что украинским националистам чужды понятия морали и человечности. Об этом врио Главы ЛНР рассказал в своем телеграм-канале.

— Киевские неонацисты считают своим достойным противником и убивают самых беззащитных – пациентов больниц и медперсонал. У подобного преступления нет сроков давности, — добавил Леонид Пасечник. — Медучреждения находятся под особой защитой Женевских конвенций, ведь именно с улучшения участи больных и раненых начало формироваться международное гуманитарное право. Впрочем, о каких нормах может идти речь, когда националистам чужды такие простые понятия как человечность и мораль.

Врио Главы Республики отметил, что молчание Запада к фундаментальным основам гуманитарного права будет иметь тяжёлые последствия для всего мирового сообщества.

— Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, — подчеркнул врио Главы ЛНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате удара со стороны ВФУ из американских РСЗО по больнице Новоайдара погибли 14 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь (подробнее)