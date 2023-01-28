На Первенстве ДНР по тяжелой атлетике чемпионка из Горловки Валерия Азина установила новый рекорд

Чемпионка России из Горловки Валерия Азина на Первенстве Донецкой Народной Республики по тяжелой атлетике среди девушек возрастом до 15 лет установила новый рекорд.

В соревновании участвовали около 50 спортсменов из Донецка, Горловки, Макеевки, Мариуполя, Харцызска, Иловайска и Зугрэса.

- В ходе выступления Валерии были установлены двенадцать рекордов Республики в весовой категории до 49 кг: в рывке - результат 54 кг (рекорды до 15, 17, 18, 20 лет), в толчке - 66 кг (рекорды до 15, 17, 18, 20 лет), в сумме - 120 кг (54+66) (рекорды до 15, 17, 18, 20 лет), - сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Первенство Республики по тяжелой атлетике среди юношей и девушек (13-15 и 13-17 лет) прошло в Зугрэсе на базе ДЮСШ «Энергетик». Это был отборочный тур к Первенству России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который пройдет в Выборге Ленинградской области с 17 по 26 февраля.

По итогам турнира в общекомандном зачете среди девушек 13-15 и 13-17 лет победила донецкая команда - 112 очков, на втором месте - Макеевка (112 очков). Третье место разделили команды Горловки и Харцызска - у них по 60 очков.

В общекомандном зачете среди юношей 13-15 лет золото домой привезла команда Харцызска - 460 очков, серебро - Иловайска (336 очков), а бронзу – Макеевка (136 очков).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

80 спортсменов из ДНР приняли участие в турнире по самбо в Шахтерске

Турнир проводился в рамках проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Zа самбо» (подробнее)