В Донецке правоохранители задержали горожанина, который топором открывал табачный киоск

Сигнал поступил дежурному главного пункта централизованного наблюдения. Фото: МВД ДНР

Пресс-центр МВД ДНР сообщил о задержании дончанина, который с помощью топора пытался разжиться сигаретами.

- От дежурного главного пункта централизованного наблюдения Донецкого горотдела Управления Государственной службы вневедомственной охраны МВД ДНР наряду поступило сообщение о срабатывании охранной сигнализации в табачном киоске. Правоохранители оперативно прибыли на место ЧП и выявили неизвестного мужчину, который наносил удары топором по защитному роллету и двери, - говорится в распространенном пресс-центром МВД сообщении.

Злоумышленника передали для установления личности и дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе Киевского райотдела полиции.

Правоохранители напоминают: самым действенным способом обеспечения сохранности торговых объектов, домов и помещений является централизованная охрана с использованием технических средств.

Сотрудники ГСВО имеют законное право и полномочия на обеспечение вооруженной охраны, а также на применение мер воздействия по отношению к правонарушителям. Правоохранители располагают современным автопарком и оснащены высокотехнологическим оборудованием для быстрого и эффективного реагирования на срабатывание охранной сигнализации в любое время суток.

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