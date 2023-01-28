80 спортсменов из ДНР приняли участие в турнире по самбо в Шахтерске

В Республике планируют развивать самбо, который стал национальным спортом России. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

80 юных спортсменов из Амвросиевки, Горловки, Тореза, Шахтерска и освобожденного Мироновского приняли участие в турнире по самбо в Шахтерске, который проводился в рамках проекта «Zа самбо» от «Единой России». Для самбистов это возможность не только показать свои силы, но и дружно потренироваться в большой команде с теми, кто разделяет их интересы. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Все они мечтают принять участие во всероссийских соревнованиях – и пусть сегодняшнее мероприятие это пока не отборочный тур, но все-таки шаг к мечте. Искренне желаю им удачи! — добавил Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что в ДНР планируют развивать самбо, сделают его доступным видом спорта.

— Со своей стороны мы будем прикладывать все усилия, чтобы самбо как национальный вид спорта в России становилось у нас в Республике еще более массовым и доступным, — подчеркнул врио Главы.

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