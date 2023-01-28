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НовостиПолитика28 января 2023 15:10

В результате удара со стороны ВФУ из американских РСЗО по больнице Новоайдара погибли 14 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь
Виктория ПОДАРОВА
Все причастные к преступлению понесут ответственность. Фото: СЦКК ЛНР

Все причастные к преступлению понесут ответственность. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины нанесли намеренный ракетный удар по районной больнице в городе Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, еще 24 пациента и сотрудника больницы получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

— Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность, — заявили в Минобороны.

Напомним, что удар по больнице был нанесен около 07:30 утра 28 января с применением реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. В результате обстрела повреждения получили также шесть одноэтажных жилых домов.

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