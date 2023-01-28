Производство молока в 2022 году в ДНР увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом

Производство молока в Республике увеличивается (архивное фото). Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике объем производства молочной и мясной продукции увеличился в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Молочным животноводством в Республике занимаются 36 сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Всегда подчеркивал значимость молочного животноводства для нашего региона. Мы заинтересованы в максимальном уровне производства и переработки собственного сырья. Именно поэтому стараемся стимулировать наших производителей. Прежде всего, посредством субсидий, — подчеркнул Хоценко.

Он добавил, что ставка на поддержку собственного производства молока была недавно увеличена в 2 раза. Сейчас она составляет 5,00 рублей за 1 кг. Виталий Хоценко подчеркнул, что заметны успехи фермеров ДНР в скотоводстве.

— в 2.4 раза возросла численность поголовья буренок. На учете сегодня уже более 8 тысяч голов, — отметил Председатель Правительства Республики.

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