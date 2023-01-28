Студент Академии гражданской защиты МЧС ДНР победил во Всероссийском конкурсе «Будем жить»

Всего в конкурсе принимали участие более 90 проектов. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Студент Академии гражданской защиты МЧС Донецкой Народной Республики Александр Котеливец занял первое место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских социально-экологических проектов «Будем жить». Всего в проекте принимали участие 96 работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

— Всего в конкурсе принимали участие 96 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Донецка, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Могилева (Республика Беларусь). Тематика работ базировалась на формировании цивилизованных подходов к реализации крупных проектов развития регионов России, обеспечивающих сохранение природы, жизни и здоровья населения, — добавили в ведомстве.

Конкурс проходил на базе «Комсомольского-на-Амуре государственного университета» с сентября по ноябрь 2022 года. Александр Котеливец был награжден дипломом первой степени за исследовательскую работу «Усовершенствование технологии очистки сточных вод коксохимического производства на биохимической установке».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Русская гуманитарная миссия доставила солнечные панели в село в ДНР, где нет электричества

Электроснабжения в селе нет уже более 11 месяцев (подробнее)