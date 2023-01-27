В ДНР и ЛНР законодательно закрепят перевод часов на московское время

Согласно законопроекту, новые субъекты перейдут с киевского на московское время
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В России предложили законодательно закрепить перевод новых регионов на московское время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
- Русское время в Луганской Народной Республике навсегда! Сделан еще один важный шаг на пути синхронизации республики с правовым полем России: в Правительство России внесен законопроект Минпромторга РФ о переводе новых субъектов на московское время, - проинформировал он.
Такое решение руководитель Республики считает вполне обоснованным.
- Луганская Народная Республика живет во второй часовой зоне с октября 2014 года. Теперь это будет нормативно закреплено на федеральном уровне, - отметил Пасечник.
По его словам, нормативный переход ЛНР на московское время отражает бесповоротность и окончательность воссоединения региона с Россией.
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