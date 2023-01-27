В Горловке украинским обстрелом повреждено здание городской поликлиники

Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе Дзержинска Фото: Иван ЖИЛЯК

В Горловке в результате обстрела ВСУ было повреждено здание поликлиники. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Населенный пункт Горловка (Никитовский район): зафиксированы повреждения здания городской поликлиники № 5 по улице Болотникова, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что по улице Мусоргского пострадали несколько частных жилых домов.

По данным СЦКК, обстрел города начался в 16:45 со стороны Дзержинска. Оттуда по Никитовскому району города были выпущены 4 снаряда натовского образца калибром 155 мм.

Тем временем в Макеевке под прицельный огонь ВСУ попали Кировский и Червоногвардейский районы. Обстрел велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки, откуда были выпущены 15 ракет из РСЗО.

Сообщается, что в результате обстрела пострадал важный объект энергоснабжения города.

- Зафиксированы повреждения ЛЭП на подстанции «Чайкино-330», - говорится в сообщении СЦКК.

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