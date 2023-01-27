ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив 15 ракет из РСЗО

На Чайкинском кольце в Макеевке зафиксирован прилет ракеты, дорога перекрыта. Фото: t.me/dan_dnr

Сегодня вечером город Макеевка подвергся мощному ракетному удару со стороны ВСУ. По городу были выпущены 15 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под прицельный огонь попали Кировский и Червоногвардейский районы города. Обстрел велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки.

- 17:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в результате обстрела пострадал важный объект энергоснабжения города.

- Зафиксированы повреждения ЛЭП на подстанции «Чайкино-330», - говорится в сообщении СЦКК.

Очевидцы сообщают, что на Чайкинском кольце в Макеевке из-за прилета ракеты оборвался провод и произошло возгорание. Дорогу временно перекрыли для движения транспорта.

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