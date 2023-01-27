ВСУ ранили мирного жителя Угледара

Пострадавшим уже занимаются медики
Фото: Олег УКЛАДОВ
Украинские войска ранили мирного жителя Угледара. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что пострадавшим уже занимаются республиканские медики.
- Мужчина эвакуирован, получает необходимую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.
По данным представительства ДНР в СЦКК, пострадавший мужчина - 1979 года рождения. Он получил ранение в городе Угледаре по улице Трифонова, 46.
Напомним, в районе Угледара продолжаются ожесточенные бои. Как пояснил врио Главы ДНР Денис Пушилин в комментарии «РИА Новости», освобождение этого стратегически важного города может в корне поменять расклад противоборствующих сил.
- Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, - отметил он.
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