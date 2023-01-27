Это новый социальный проект от «Единой России». Фото: ТГ/Пушилин

В Мариуполе начали выдавать сертификаты на мебель и бытовую технику, которые необходимы жителям для заселения в восстановленное или заново построенное жилье. Первые их экземпляры вручили в ходе рабочей поездки в приморский город секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат Госдумы РФ Зураб Макиев.

Сообщается, что необходимую мебель и технику жители Мариуполя смогут получить в гуманитарном центре партии. Кроме этого, там организовали выдачу продуктов питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.

- Это новый социальный проект «Единой России» в рамках нашей гуманитарной миссии в Донбассе, - пояснил в своем телеграм-канале Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета партии, в освобожденном городе будет также увеличено число пунктов обогрева, так как те, которые работают сейчас, оказались востребованными среди местных жителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе ключи от квартиры получила многодетная семья, которая полгода прожила в больнице

Теперь у пострадавших от боев жителей своя трехкомнатная квартира (подробнее)