Ветеранам-блокадникам из ЛНР вручили подарки от руководителя Республики Леонида Пасечника

В этот день никто не был забыт или обделен вниманием. Фото: Администрация Красного Луча

В честь 79-й годовщины полного снятия блокады с Ленинграда проживающие на территории ЛНР ветераны получили подарки от временно исполняющего обязанности Главы Республики Леонида Пасечника. В их числе - и жительница Красного Луча Лариса Григорьевна Самохвалова. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что подарок ветерану лично вручил руководитель мэрии.

- 27 января глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко в день Ленинградской победы поздравил жительницу блокадного Ленинграда Самохвалову Ларису Григорьевну с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил ей подарок от главы Луганской Народной Республики, - заявили представители администрации.

Сообщается, что ветеран была тронута вниманием. Она поделилась своими воспоминаниями о годах блокады и поблагодарила власти за то, что никто в этот памятный день не остался без внимания и поддержки.

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