Валерий Пахниц считает введенные против него санкции Японии попыткой запугать жителей Старобельщины

Экс-руководитель Старобельского района Валерий Пахниц. Фото: ЛИЦ

Бывший глава администрации Старобельского района ЛНР Валерий Пахниц назвал введенные против него санкции Японии попыткой запугать жителей Старобельщины. Об этом он заявил журналистам Луганского информцентра.

- Мне, честно говоря, ни Япония, ни США не дают повода волноваться. Я туда ехать не собираюсь. Ничего у меня там нет. Это все попытка повлиять на остальных простых жителей Старобельщины - тех людей, которые остались и трудятся на благо своего родного края. Это попытка испугать остальных, - считает он.

По мнению экс-чиновника, все это похоже на какую-то неудавшуюся шутку, так как реальной силы эти санкции за собой не имеют.

- Вообще не ясно, при чем тут Япония, я, ЛНР и Старобельский район. Это же смешно. Естественно, их эффективность нулевая, - сказал он.

Как подчеркнул Пахниц, своей гражданской позиции он не изменит.

- Ни моя позиция, ни моих земляков от этого никак не изменится, - заявил бывший глава района.

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