Республиканский центр крови в Донецке будет работать шесть дней в неделю

Став донором, можно спасти чью-то жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдать кровь в Донецке желающие теперь смогут и в субботу - благодаря тому, что Республиканский центр крови переходит на новый график работы. Об этом сообщили в телеграм-канале РЦК.

- С 28.01.2023 года Республиканский Центр крови переходит на шестидневную рабочую неделю, - пояснили там.

Уточняется, что забор крови будет производиться в центре с 8 утра до 13 часов дня с понедельника по субботу включительно. Учреждение расположено по адресу: г. Донецк, улица Розы Люксембург, 61.

Напомним, в апреле прошлого года в ДНР полицейские своим примером призвали жителей сдать кровь для раненых. В бессрочной акции «Сдай кровь - спаси жизнь» могут поучаствовать при отсутствии противопоказаний все желающие. Как пояснила заместитель главного врача Республиканского центра крови Валентина Трубицына, в больницы Республики регулярно поступают раненые и пострадавшие от боевых действий - как военные, так и мирные жители. К тому же существенно сократился донорский фонд - многие эвакуировались, а мужчины ушли воевать. Поэтому акция «Сдай кровь - спаси жизнь» очень важна.

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