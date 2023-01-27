Ряд чиновников из ДНР и ЛНР попали под санкции Японии

Япония ввела отдельный санкционный список для лиц из Донецкой и Луганской Народных Республик. Фото: Правительство ЛНР

Япония ввела отдельный санкционный список для лиц из Донецкой и Луганской Народных Республик, Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в него вошли 14 имен, включая государственных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

- В их числе первый заместитель председателя Правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов и бывший исполняющий обязанности главы Администрации Старобельского района Валерий Пахниц, - рассказали там.

Отметим, что под санкции Японии также попали заместители глав правительств ДНР и Херсонской области Евгений Солнцев и Владимир Беспалов, глава военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук, замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов и ряд других лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обстрела города Старобельск в ЛНР украинские силовики рассчитывали попасть в дом бывшего главы Старобельского района Валерия Пахницы, который в этот день праздновал свой юбилей и выход на пенсию. Таким образом украинская сторона хотела «поздравить» именинника.

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