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НовостиОбщество27 января 2023 8:24

В ЛНР рассказали, чем запомнился первый Глава Республики Валерий Болотов

Жизнь народного лидера преждевременно оборвалась шесть лет назад
Ирина ДМИТРИЕВА
Валерий Болотов скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. Фото: ТГ/Пасечник

Валерий Болотов скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. Фото: ТГ/Пасечник

Шесть лет назад оборвалась жизнь народного лидера, Героя ЛНР Валерия Болотова. Он первым, не побоявшись, выступил против националистического переворота в Киеве, взял на себя ответственность управления молодой республикой и повел людей вперед. Уйдя преждевременно, он оставил им веру и волю к Победе. Об этом рассказал в своем телеграм-канале нынешний руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что Болотов личным примером сплотил луганчан, и они выстояли, придя к заветной цели.

- Валерий Дмитриевич не увидел освобождения Луганского края и долгожданного воссоединения с Россией, но именно благодаря ему это стало возможным, - подчеркнул руководитель нового российского региона.

По словам Пасечника, первый Глава ЛНР мечтал о мирной и процветающей Луганщине.

- И мы обязательно к этому придем! - заверил он.

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