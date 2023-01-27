Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР, есть пострадавшие

Последствия обстрела детского сада №35 в поселке Александровка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 288 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Широкую Балку, Горловку, Пантелеймоновку, Минеральное, Яковлевку, Каштановое, Ясиноватую, Макеевку и Александровку.

В результате обстрелов пострадали двое мирных людей, в том числе 10-летний ребенок.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2013 года рождения, в Петровском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что снарядами повреждены 6 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

Напомним, накануне мэр Донецка рассказал о высокой плотности огня по городу. Он отметил, что удары ВСУ приводят к массовым разрушениям и жертвам среди мирного населения.

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