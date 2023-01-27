В Донецке в результате пожара в одном из частных домов утром погибли 2 человека

Трагедия произошла в Ленинском районе столицы. Фото: МЧС ДНР

В Донецке утром произошла трагедия - в одном из частных домов сгорели два человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ЧП произошло в Ленинском районе столицы.

- В результате пожара в одном из домов частного сектора Ленинского района по улице Макарова сегодня утром погибли 2 человека. Подробности трагедии устанавливаются, - проинформировал мэр.

Тем временем в Луганске показали последствия крупного пожара в ресторане «Пегас», который произошел вчера вечером. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в здании вспыхнул огонь, уничтоживший крышу на площади 45 квадратных метров, а также две комнаты и коридор общей площадью 60 квадратных метров. На место вызова прибыли силы и средства Луганского гарнизона во главе с руководством. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить дальнейшее распространение огня на расположенные рядом здания и торговые точки рынка «Мирный». Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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