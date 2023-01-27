В ресторане «Пегас» в Луганске произошел крупный пожар

По предварительной версии, возгорание спровоцировало короткое замыкание электропроводки. Фото: МЧС ЛНР

В ресторане «Пегас» в Луганске возник крупный пожар, уничтоживший крышу здания на площади 45 квадратных метров, а также две комнаты и коридор общей площадью 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что вчера в 18:09 в дежурную часть поступил звонок о возгорании в ресторане, расположенном по улице Краснознаменная, 1а.

На место вызова прибыли силы и средства Луганского гарнизона во главе с руководством. По прибытию спасатели обнаружили, что персонал и посетители ресторана смогли самостоятельно покинуть заведение. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить дальнейшее распространение огня на расположенные рядом здания и торговые точки рынка «Мирный». Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

- Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 20.22, - проинформировали в спасательном ведомстве Республики.

По предварительной версии, причиной возникновения огня стало короткое замыкание электропроводки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР оставшиеся наедине дети сожгли в квартире елку

Увидев дым из-под входной двери, соседи забили тревогу (подробнее)