Глава ДНР обсудил с руководителем Минстроя России темпы восстановления Республики

В Минстрое России прошла рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: t.me/minstroyrf

Сегодня в Минстрое России прошла рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Стороны обсудили темпы восстановления Республики и подвели итоги проделанных работ за прошлый год. Результаты неплохие - в целом удалось уложиться в план, а где-то сдать объекты даже с опережением.

Сообщается, что к этому моменту в ДНР восстановлены 258 социальных объектов и 529 многоквартирных домов. Причем к задаче по восстановлению и развитию территорий подошли комплексно.

- Например, мастер-план Мариуполя определяет не только очередность проведения восстановительных работ, но и технико-экономические показатели строительства новых объектов, развития промышленности и коммерческой деятельности, - пояснили в Минстрое.

В этом году восстановительные работы продолжатся. Помощь в этом окажут также регионы, которые взяли шефство над новыми территориями.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Спасительные артерии: К 1 апреля в ДНР запустят две ветки водовода из реки Дон

Строительные работы ведутся круглосуточно (подробнее)