В ДНР за прошлый год обезвредили в 1,5 раза больше боеприпасов, чем за все время конфликта

На полное разминирование территорий Донбассе могут уйти еще десятки лет. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике за прошлый год саперы обезвредили более 200 тысяч взрывоопасных предметов. Это в полтора раз больше, нежели за все предыдущие семь лет конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- В течение 2022 года саперы МЧС ДНР обезвредили и уничтожили более 208 тысяч взрывоопасных предметов. Для сравнения, за семь предшествующих лет - с 2015 по 2021 год включительно, пиротехники обнаружили и уничтожили порядка 135 тысяч ВОП, что в полтора раза меньше, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что с начала этого года сотрудники МЧС ДНР обезвредили уже около 1800 взрывоопасных предметов. А сегодня стало известно о том, что у здания одной из школ Донецка обнаружили украинский снаряд, который ушел под землю на несколько метров. Чтобы извлечь опасный боеприпас, саперам пришлось привлечь спецтехнику.

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