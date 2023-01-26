В Ясиноватой формируют резерв гуманитарной помощи для жителей освобождаемой Авдеевки

Определенный запас гумпомощи делают уже сейчас. Фото: ТГ/Колягин

Город Ясиноватая готов прийти на помощь населению Авдеевки после ее освобождения от ВСУ. С этой целью здесь уже формируют определенный запас гуманитарной помощи. Об этом заявил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он напомнил, что до начала военного конфликта Авдеевка входила в состав Ясиноватского района. Поэтому почти у каждого жителя Ясиноватой там есть родные или друзья.

По словам Шевченко, сейчас в Авдеевке осталось всего несколько тысяч людей. Там сложилась достаточно сложная гуманитарная обстановка из-за того, что местное руководство давно покинуло этот город.

- Поэтому после ее освобождения мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее помочь населению. Я вам больше скажу, мы уже формируем определенный резерв помощи для Авдеевки, и мы туда приедем уже не с пустыми руками, - заявил мэр.

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