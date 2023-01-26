Для жителей села Опытное под Ясиноватой передадут генераторы и топливо к ним

Сегодня жителям села передали продукты питания и лекарства. Фото: ТГ/Шевченко

Администрация Ясиноватой передала гуманитарную помощь для жителей освобожденного села Опытное в ДНР. Населенный пункт все еще находится в зоне активных боевых действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

- Село официально еще не закреплено за Ясиноватой. На наши попытки выехать в Опытное получили отказ от военных из-за непрекращающихся боевых действий. Но при этом военные согласились передать гуманитарную помощь жителям, - проинформировал он.

По словам Шевченко, сегодня жителям села передали продукты питания и лекарства. А в ближайшее время планируют доставить генераторы и топливо к ним.

Мэр добавил, что администрация Ясиноватой совместно с военными готова оказать максимальную помощь проживающим там людям.

- Пока через военных будем регулярно оказывать помощь нашим людям. Совместно с военными готовы оказать помощь в эвакуации в безопасные районы, - заверил он.

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