ВСУ ранили в Донецке женщину с 10-летним ребенком

Пострадавшие госпитализированы в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Под огнем натовской артиллерии в Донецке были ранены женщина с десятилетним ребенком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, инцидент был зафиксирован в западной части столицы - Петровском районе. Пострадавшие находились на улице Менделеева.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Менделеева получили ранения женщина 1963 года рождения и мальчик 2013 года рождения, - проинформировал он.

Уточняется также, что в результате обстрела Петровского района в одном из частных дворов по улице Чусовской загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка.

Отметим, что по данным СЦКК, Петровский район Донецка находится под ударами вражеской артиллерии с 7:30 утра. Обстрел ведется сразу с нескольких направлений - подконтрольных ВСУ населенных пунктов Курахово и Ильинка. К этому часу противник выпустил по району уже более 20 снарядов калибра 155 мм.

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