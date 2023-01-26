В ЛНР пробурят 15 новых скважин для обеспечения жителей освобожденных городов водой и теплом

Запланированные мероприятия позволят подать тепло и воду почти 10 тысячам жителей. Фото (иллюстрация): slavlnr.su

Для обеспечения жителей Лисичанска, Горского и Золотого теплом и водой в ЛНР пробурят 15 новых скважин. Кроме того, здесь установят блочно-модульные котельные и водонапорные башни. Об этом сообщили в ЛИЦ со ссылкой на заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что запланированные мероприятия позволят подать тепло и воду почти 10 тысячам человек, которые проживают на этих территориях. Вода будет поступать в блочно-модульные котельные, которые уже доставлены в регион. Их привозят сюда уже полностью укомплектованными, и после установки подключают к сетям. После проведения всех необходимых работ теплом обеспечат многоквартирные дома и социальные объекты. Всего их насчитывается 214.

Помимо этого, скважины планируют использовать для обеспечения жителей Лисичанска водой, для чего в городе будут оборудованы водонапорные башни.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР доставили модульные котельные, которые обеспечат теплом города Северодонецкой агломерации. Жителям также оказали помощь в восстановлении тепловых контуров, кровли и окон зданий.

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