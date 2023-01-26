«Луганская железная дорога» планирует восстановить еще 7 локомотивов за год

Будет произведен ремонт тягово-подвижного состава. Фото: ТГ/Солнцев

Луганские железнодорожники планируют отремонтировать еще семь локомотивов за год. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Луганская железная дорога».

- Планы на 2023 год - отремонтировать два тепловоза 2ТЭ116 и два электровоза ВЛ10. Плюс дополнительно еще запланирован ремонт трех тепловозов серии ЧМЭ3, - уведомили там.

По словам руководителя ЛЖД Николая Бабойдо, в конце прошлого года были отремонтированы тепловоз серии 2ТЭ116 и два электровоза серии ВЛ10. Помощь в их восстановлении оказали специалисты Оренбургского локомотиворемонтного и Челябинского электровозоремонтного заводов, так как произвести ремонт тягово-подвижного состава на территории самой Республики не представлялось возможным из-за отсутствия таких предприятий.

- Поэтому в рамках помощи восстановления тягового подвижного состава эти локомотивы были отремонтированы в Российской Федерации. Ремонт был произведен быстро и качественно в течение месяца за счет средств РЖД, - рассказал он.

Уточняется, что восстановленные локомотивы уже обеспечивают пассажирское движение на пригородных маршрутах, а также грузовые перевозки по всей территории ЛНР.

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