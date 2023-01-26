За сутки на территории ДНР были ранены трое мирных жителей

В результате обстрелов пострадали мирные люди. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские войска продолжают обстреливать территорию ДНР из артиллерии. За прошедшие сутки они выпустили в ее направлении 75 боеприпасов калибра 155 мм и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Широкую Балку, Яковлевку, Макеевку и Александровку.

В результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Александровке, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами были повреждены 7 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ более девяти часов не открывали огонь по городам и поселкам ДНР. Однако после прошедшей ночи обстрелы возобновились.

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