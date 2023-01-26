В ЛНР обнаружили тайник с иностранным оружием для диверсантов

Часть вооружения силовики изъяли, остальное уничтожили на месте. Фото (архив): МВД ЛНР

Сотрудниками органов государственной безопасности ЛНР совместно с представителями Министерства внутренних дел был обнаружен тайник с иностранным оружием для обеспечения деятельности диверсионных групп на территории Республики. Об этом сообщил источник из силовых структур Луганской Народной Республики.

Уточняется, что в оборудованном схроне были выявлены гранатометы польского и шведско-британского производства, мины и взрыватели к ним, а также патроны самого разного калибра.

Часть вооружения силовики изъяли, остальное уничтожили на месте.

- Вооружение, не подлежащее изъятию, уничтожено на месте обнаружения схрона, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Кудряшовка Кременского района ЛНР сотрудники органов безопасности выявили оборудованный тайник, где хранились боеприпасы и более 300 килограмм взрывчатки. Оружие было спрятано в одном из домов. Как выяснили следовали, тайник оборудовал гражданин Украины, который на момент начала специальной военной операции служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцировавшихся в окрестностях Кудряшовки.

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