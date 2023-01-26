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НовостиПолитика26 января 2023 5:53

ВСУ разрушили три образовательных учреждения при обстреле Кременной ракетами HIMARS

Пострадали также здание районной администрации и кафе
Ирина ДМИТРИЕВА
ВСУ обстреляли города Рубежное и Кременная с применением РСЗО М142 HIMARS. Фото: СЦКК ЛНР

ВСУ обстреляли города Рубежное и Кременная с применением РСЗО М142 HIMARS. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Они уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказались два населенных пункта ЛНР - Кременная и Рубежное. Их обстреляли из реактивных систем залпового огня американского производства.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Рубежное и Кременная с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет), - заявили наблюдатели.

Сообщается, что обстрелами в Кременной были разрушены три образовательных учреждения, повреждены также здание администрации Кременского района и местное кафе. Тем временем в Рубежном была разрушена придорожная гостиница.

Напомним, накануне в ЛНР был обстрелян Старобельск. Власти заявили, что целью удара ВСУ по городу был дом экс-главы района.

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