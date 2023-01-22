Доля малых и средних предприятий в общем количестве в ДНР превышает 40 процентов

Доля малых и средних предприятий ДНР в сфере торговли превышает 54 процента Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Доля малых и средних предприятий ДНР в сфере торговли превысила 54%, в промышленности этот показатель почти 35%. Об этом ДАН сообщили в Министерстве экономического развития Республики.

- Количество малых и средних предприятий составляет 41% от общего количества предприятий. Наиболее весомая доля в общем объеме реализованной продукции товаров и услуг малых и средних предприятий приходилась на оптовую и розничную торговлю — 54,4%. Доля промышленной продукции — 34,6% от общего объема реализации. Услуги, связанные с недвижимым имуществом — 2,2%, — сказано в сообщении.

В структуре МСП по видам экономической деятельности в регионе преобладают сферы непроизводственного характера: 31,1% от общего числа таких предприятий занимаются операциями с недвижимостью, в оптовой и розничной торговле задействовано — 25,3%, в промышленности — всего 14,7%.

Тем временем, в ДНР работают над созданием фонда развития предпринимательства и компании по кредитованию бизнеса. Среди действующих мер господдержки бизнеса - программа субсидирования сельхозпроизводителей, гранты и займы от Фонда развития промышленности, налоговые режимы со сниженной ставкой.

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