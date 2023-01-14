Жители Соледара рассказали, как им спасли жизни

Жители Соледара рассказали о зверствах украинских боевиков. Фото: кадр из видео АГ ДНР

14 января врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске встретился с жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска.

Жители рассказали руководителю Республики о том, что пришлось пережить и о том, как удалось спастись.

— Спасибо ребятам! Мы им очень благодарны, они нам жизнь спасли, — говорит одна из жительниц о русских бойцах.

— Я находилась в укрытии восемь месяцев в подвале, у меня обе ноги были травмированы, передвигаться было сложно, благо что у меня рядом была тетя Нина, — рассказывает девушка. — 11 января ночью бойцы вывели нас из одного укрытия и перевели в другое, откуда постепенно вывозили нас. Сначала вывезли старших людей, инвалидов, стариков, детей. Спасибо им большое за то, что они нам сохранили жизнь!

Не сдерживая эмоций и слез, люди рассказали и о том, как украинские боевики бесчинствовали, стреляли по мирным, уничтожали инфраструктуру.

— Украинцы разворачивали «сушки» и стреляли по Отрадовке. Потом уматывали, — говорит спасшийся житель Артемовского района.

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