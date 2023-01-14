ВФУ ранили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка

Под ударом украинских боевиков вновь оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1984 года рождения, анкетные данные второго пострадавшего уточняются. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1984 года рождения. По предварительной информации очевидцев, в результате обстрела Петровского района ранен также мужчина, анкетные данные которого устанавливаются. Поступили сведения о прилетах на улицу Брикетную, на рынок поселка 21-й шахты, в крышу дома по улице Петровского, — добавил мэр.

Градоначальник отметил, что в жилом доме на улице Петровского повреждена кровля в многоквартирном доме и нарушено остекление в многоквартирном доме по улице Шуйской.

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