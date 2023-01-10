В Краснодоне строители из Тюмени ремонтируют три больницы, гостиницу и Дворец спорта

Строители обновили и фасад здания. Фото: скриншот из видео Минстроя РФ

Тюменские специалисты восстанавливают в Краснодоне Луганской Народной Республики сразу три больницы: городскую, многопрофильную и детскую. Также ремонтные работы проходят в местной гостинице и Дворце спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства России.

— В медицинских учреждениях заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили и пищеблоки. Сейчас ведутся наружные и внутренние работы. Из сибирского региона привезут и все необходимое медицинское оборудование. Здания отапливают блочно-модульные котельные, — рассказали в пресс-службе министерства.

Тюменские строители также восстанавливают чашу бассейна в местном Дворце творчества. Нужный объем воды поступит туда из водопроводной скважины.

— Городская гостиница засияет по-новому. В здании также отремонтировали кровлю, установили современные инженерные сети. Строители заменили все окна и двери, — добавили в Минстрое России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Москвы отремонтировали более 2,6 тысяч метров теплосетей в Луганске

Также в ЛНР отремонтирована крупнейшая котельная (подробнее)