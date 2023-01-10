В Краснодоне строители из Тюмени ремонтируют три больницы, гостиницу и Дворец спорта

Строители обновили и фасад здания. Фото: скриншот из видео Минстроя РФ
Тюменские специалисты восстанавливают в Краснодоне Луганской Народной Республики сразу три больницы: городскую, многопрофильную и детскую. Также ремонтные работы проходят в местной гостинице и Дворце спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства России.
— В медицинских учреждениях заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили и пищеблоки. Сейчас ведутся наружные и внутренние работы. Из сибирского региона привезут и все необходимое медицинское оборудование. Здания отапливают блочно-модульные котельные, — рассказали в пресс-службе министерства.
Тюменские строители также восстанавливают чашу бассейна в местном Дворце творчества. Нужный объем воды поступит туда из водопроводной скважины.
— Городская гостиница засияет по-новому. В здании также отремонтировали кровлю, установили современные инженерные сети. Строители заменили все окна и двери, — добавили в Минстрое России.
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