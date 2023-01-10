Погибший и раненные в Кировском районе Донецка оказались горняками

ВФУ обстреляли шахту около 13:20 10 января. Фото: ДАН

В Министерстве угля и энергетики ДНР уточнили сведения об одном погибшем и восьми раненных в Кировском районе Донецка. Ими оказались горняки шахты имени А. А. Скочинского. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

— В 13:20 была обстреляна шахта им. А.А. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По оперативной информации от артатаки пострадали 9 горняков, к сожалению, один из них скончался. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

В Минугля подчеркнули, что повреждения получил поверхностный комплекс предприятия. В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

— Светлая память погибшему, соболезнования его родным и близким, скорейшего выздоровления пострадавшим, — добавили в ведомстве.

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