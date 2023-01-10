Украинские боевики ранили женщину в Ленинском районе Донецка

В Ленинском районе Донецка повреждены жилые дома. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка из реактивной системы залпового огня, в результате чего ранение получили мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ ранили женщину в Ленинском районе Донецка, — отметили в ведомстве.

Тем временем стало известно еще о двух пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин отметил, что по улице Бирюзова ранения получили двое мужчин 1977 года рождения. Пострадавших госпитализировали в больницу имени Калинина с осколочными ранениями. Состояние одного мирного жителя медики оценивают как «тяжелое».

Напомним, что сегодня украинские боевики обстреляли Ленинский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Поврежден автобус, школа, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города.

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