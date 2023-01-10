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НовостиПолитика10 января 2023 13:42

ВФУ ранили двух мирных жителей во Владимировке

Населенный пункт вновь подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики. (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики. (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Владимировке в Донецкой Народной Республике. В результате украинской агрессии ранения получили мирные жители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

— ВФУ обстреляли Владимировку, ранены 2 человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — подчеркнули в Штабе.

Напомним, что вооруженные формирования Украины также открыли огонь по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Тем временем в Куйбышевском районе города поврежден автобус №63, а также здание школы №66 и линии электропередачи. Без электроснабжения остались две котельные в поселке Красный Пахарь.

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