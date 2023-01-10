ВФУ ранили двух мирных жителей во Владимировке

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики. (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Владимировке в Донецкой Народной Республике. В результате украинской агрессии ранения получили мирные жители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

— ВФУ обстреляли Владимировку, ранены 2 человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — подчеркнули в Штабе.

Напомним, что вооруженные формирования Украины также открыли огонь по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Тем временем в Куйбышевском районе города поврежден автобус №63, а также здание школы №66 и линии электропередачи. Без электроснабжения остались две котельные в поселке Красный Пахарь.

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