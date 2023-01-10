Глава ДНР Денис Пушилин: Соледар близок к освобождению

Лидер Республики добавил, что освобождение города дается очень большой ценой. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бои в Соледаре переместись на западную часть города, а населенный пункт уже близок к освобождению.

— Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой, — рассказал Денис Пушилин.

Напомним, что украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики порядка 57 боеприпасов. В результате обстрелов погибла одна мирная жительница в Петровском районе Донецка, еще три человека получили ранения. Повреждено шесть домов в Петровском районе города и Александровке. Под огнем вооруженных формирования Украины оказался Донецк, Горловка и Александровка.

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