10 городов ДНР примут участие в конкурсе по созданию комфортной городской среды

В Республике продолжается масштабное благоустройство городов и поселков. Фото: администрации Главы ДНР.

10 городов Донецкой Народной Республики примут участие во Всероссийском конкурсе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До конца января в городах создадут комиссии, которые займутся общественным обсуждением проектов по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— На данный момент ведется подготовительная работа, назначаются ответственные по направлениям, уточняются детали, прорабатывается дорожная карта, Положения о работе комиссии, — отметили в Минстрое. — Непосредственное участие в проекте примут жители населенных пунктов. В течение 10 дней Комиссии будут принимать предложения по выбору площадок и их функциональному назначению.

В пресс-службе добавили, что участие в конкурсе примут Новоазовск, Иловайск, Зугрэс, Шахтерск, Кировское, Енакиево, Торез, Харцызск, Комсомольское и Снежное. После общественного обсуждения комиссии подведет предварительные итоги и направит заявки в Минстрой России.

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