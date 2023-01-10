В ДНР впервые провели операцию подростку с объемной опухолью таза

Сейчас подросток восстанавливается в отделении травматологического центра. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

В Донецкой Народной Республике впервые провели сложную операцию с объемной опухолью таза подростку. Врачи удалили новообразование и восстановили послеоперационный костный дефект биоимплантом. Сейчас 16-летний подросток восстанавливается в отделении Республиканского травматологического центра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Несмотря на нетипичную локализацию опухоли и сложный доступ, нам удалось удалить новообразование максимально в пределах здоровой ткани. Установка биоимпланта позволила поставить пациента на ноги уже на вторые сутки после операции, — подчеркнул заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Евгений Жилицын.

Завотделом добавил, что раньше пациенты с повреждениями таза около месяца находились в постельном режиме. Подобное вмешательство в Республике провели впервые.

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