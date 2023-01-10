Дети с двигательными расстройствами из ДНР отправились в московский центр реабилитации

Такая поезда в реабилитационный центр детей из ДНР прошла впервые. Фото: t.me/tolstykina_dnr

15 детей из Донецка, Тореза, Докучаевска, Енакиево, Кировского. Зуевки села Новозарьевки с двигательными расстройствами выехали на реабилитацию в Московский центр «Огонек». Поездку организовало Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики совместно с благотворительным фондом «Страна чудес». Об этом рассказала зампред Правительства Республики Лариса Толстыкина.

— В центре уже многие годы помогают детям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя намного лучше. Теперь специалисты центра будут оказывать услуги реабилитационно-восстановительного характера и нашим детям, — рассказала Лариса Толстыкина.

Зампред подчеркнула, что эта поездка стала возможной благодаря благотворительной акции «Детям — в руки», которую инициировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Также хочу сказать большое спасибо Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за ее чудесную благотворительную акцию «Детям – в руки». Уверена, с Вашим чутким отношением к детям мы сможем помочь еще не одному ребенку Донецкой Народной Республики, — добавила Толстыкина.

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