Более 80 детей сотрудников электростанций ДНР посетили Москву на новогодних каникулах

Школьники от 10 до 14 лет посетили знаковые места столицы. Фото: t.me/minuie

В столицу России на новогодних каникулах отправились 83 ребенка сотрудников Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике. Дети посетили Красную площадь, парк «Зарядье», территорию Кремля и другие знаковые места Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

— Во время обзорной экскурсии «Огни Москвы» и прогулки по Красной площади школьники узнали, с чего началась история города, открыли для себя тайны Кремля и других достопримечательностей столицы, — рассказали в пресс-службе. — В рамках организованной Министерством культуры РФ развлекательной программы дети попали на новогоднее представление, шоу мыльных пузырей и получили сладкие подарки.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате обстрела была повреждена инфраструктура электростанций, погибли два сотрудника Старобешевской ТЭС.

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