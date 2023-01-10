Более 130 тысяч жителей ДНР получают соцвыплаты в Республике

Более 17 тысяч человек из освобожденных районов уже получают соцвыплаты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К концу 2022 года социальные выплаты в Донецкой Народной Республике получали порядка 136 тысяч граждан, из них около 13% — люди из освобожденных территорий, а количество получателей продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР.

— На конец 2022 года количество получателей социальных пособий на территории Республики составляет 135,8 тыс. человек, из них 17,3 тыс. человек в освобожденных районах. Контингент получателей продолжает пополняться, преимущественно, за счет жителей освобожденных земель, — отметили в пресс-службе.

В Минтруда и соцполитики ДНР добавили, что первые социальные выплаты жителям освобожденных городов и поселков были начислены еще в марте, и с тех пор количество подавших заявки продолжает расти.

— В марте в списках было 386 человек, в июне это количество составляло 5 тыс., еще через полгода их число увеличилось почти в четыре раза, — подчеркнули в ведомстве.

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